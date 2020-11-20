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Московский экспортный центр помог выйти на зарубежные рынки 90 столичным компаниям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский экспортный центр помог выйти на зарубежные рынки 90 столичным компаниям

Юлия Ямпольская

Город

Услугой персональных аналитических исследований зарубежных рынков с начала апреля 2020 года воспользовались 90 предприятий Москвы. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, чаще всего организации запрашивали исследования рынков Германии, США, Франции, Китая и Индии.

— Всего по различным отраслям было исследовано 68 стран, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Больше всего столичные производители интересуются аналитикой по электронике и электротехнике, пищевой промышленности, а также товарами широкого потребления.

С середины октября 2020 года Московский экспортный центр прорабатывает запросы в сегменте транспортных услуг. На их долю уже приходится шесть процентов от числа проведенных исследований.

Для того, чтобы заказать персональное аналитическое исследование, необходимо оставить заявку на сайте МЭЦ.

Каждое исследование длится от трех до 10 дней. При подготовке аналитики специалисты использую данные Федеральной таможенной службы, базы Организации Объединенных Наций UN Comtrade, интерактивной системы информации о мировых рынках Euromonitor Passport, Международного торгового центра (ITC) и других организаций.

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