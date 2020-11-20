Перед судом предстанет обвиняемая в убийстве двух мужчин на юге Москвы

Фото: moscow.sledcom.ru / Официальный сайт Следственного комитета России

Расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве двух мужчин, завершили в столице. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что фигурантка признала свою вину в совершении преступления после действий сотрудников следственных органов.

Инцидент произошел в ночь на 19 июня 2020 года около станции столичного метро «Царицыно». Женщина в ходе конфликта, который возник во время распития спиртных напитков, нанесла множественные удары ножом своему сожителю, после этого несколько раз ранила его знакомого.

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