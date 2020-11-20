Лукашенко сообщил о разведцентрах США в Польше и на Украине

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США создали разведывательные центры в Киеве и под Варшавой. Слова белорусского лидера приводятся в Telegram-канале агентства БелТА в пятницу, 20 ноября.

— Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет, — уточнил глава государства.

По его словам, в данных разведцентрах работают только американцы — «умные, талантливые, способные люди».

Ранее Лукашенко объяснил, что нужно для одновекторной политики Минска.

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