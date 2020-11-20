«Дуэт с пигалицами»: Меладзе рассказал о выступлениях с вокалистками «ВИА Гра»

Валерий Меладзе в программе Юрия Костина «Личные связи» / Фото: youtube.com / Юрий Костин

Певец Валерий Меладзе рассказал о сотрудничестве с артистками группы «ВИА Гра». Он отметил, что ему нужен был прорыв, и совместные песни и клипы привлекли внимание общественности.

— Две песни «Океан и три реки» и «Притяжения нет» сыграли взрывную роль и в моей карьере, и в карьере группы «ВИА Гра». Когда вышла первая песня, зрительницы говорили, как я, солидный артист, пою дуэтом с какими-то пигалицами, — заявил певец в программе Юрия Костина «Личные связи», которая выходит на авторском YouTube-канале и на ТК "МИР"

По его словам, на тот момент у зрителя был эффект привыкания, его принимали как стабильную единицу.

— Что бы мы ни делали, ничего взрывного не происходило. Потом мы выпустили «Океан и три реки», обратили внимания, всегда мужчина смотрится лучше, если с ним женщина, а если три, то втрое. Произошел взрыв популярности, приглашения увеличились, — отметил Меладзе.

Видео интервью опубликовано на YouTube.

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