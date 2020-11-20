В кабмине заявили, что второй пакет господдержки авиакомпаниям РФ пока не нужен

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Второй пакет государственной поддержки из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции российским авиакомпаниям пока не нужен. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в пятницу, 20 ноября.

— Более сложная, с моей точки зрения, ситуация в аэропортах. Но у нас летом и в сентябре количество внутренних авиаперевозок увеличилось, соответственно, пошли поступления в бюджеты компаний, — уточнил Белоусов.

По его словам, текущая ситуация «достаточно осложнилась», но это происходит не так, как было весной. Белоусов отметил, что российские власти внимательно наблюдают за состоянием международных перевозок, передает РИА Новости.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщало, что на поддержку авиаотрасли в связи с пандемией предусмотрено 36,1 миллиарда рублей. В эту сумму входят субсидии авиакомпаниям, аэропортам, отдельная сумма на возмещение расходов авиакомпаний за вывоз российских граждан из-за рубежа, а также субсидии авиаперевозок в Калининград по спецтарифам.

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