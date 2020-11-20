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Назван эффективный способ сжигания жира без занятий спортом
Кадр из фильма «Сорванцы из Тимпельбаха»

Назван эффективный способ сжигания жира без занятий спортом

Ростислав Зубков

Здоровье

Белковая диета помогает избавиться от лишних килограммов без физической нагрузки. Об этом заявили ученые из Университета Альберты в Канаде.

Они провели исследование с участием 43 добровольцев, не страдающих от ожирения. Волонтеров поделили на две группы: первая потребляла суточную норму калорий в виде белковых коктейлей с соотношением углеводов 35 процентов, белка 40 процентов и жира 25 процентов; вторая получала то же количество калорий, но при помощи обычных продуктов (55 процентов углеводов, 15 процентов белков и 30 процентов жиров).

Изучив результаты работы, эксперты выяснили, что добровольцы из первой группы сжигали на 80 килокалорий в день больше, чем участники из второй. При этом им не требовались никакие занятия спортом.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков назвал шесть типов продуктов, которые нужно убрать из рациона для похудения.

Читайте также: Какие пищевые привычки приносят нам вред

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