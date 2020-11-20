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Макрон обвинил Москву и Анкару в поощрении антифранцузских настроений в Африке
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Макрон обвинил Москву и Анкару в поощрении антифранцузских настроений в Африке

Евгения Звощик

Внешняя политика

Постколониальные чувства обиды на Францию среди африканцев искусственно поддерживаются двумя странами — Россией и Турцией. Соответствующее заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, на протяжении нескольких десятилетий Париж поддерживал с Африкой «очень конституциональные отношения», которые осуществлялись через действующих глав государств и хорошо обосновавшиеся предприятия. Однако, отметил Макрон, Москва и Анкара «играют на постколониальном чувстве обиды».

— Не надо быть наивными по этому поводу: многие из тех, кто выступает, снимает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, оплачиваются Россией или Турцией, — заявил глава Пятой республики в интервью журналу Jeune Afrique, опубликованном в пятницу, 20 ноября.

Он добавил, что судьбы Франции и Африки связаны, поэтому между ними «должна быть история любви».

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ФранцияАфрикаЭммануэль Макрон
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