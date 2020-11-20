В Сети показали маску от коронавируса за 1,5 миллиона долларов

yvel.com / Фотография с сайта компании Yvel

В Сети показали самую дорогую в мире «медицинскую» маску. Об этом пишет Forbes со ссылкой на израильскую ювелирную компанию Yvel, которая создала недешевую защиту от коронавируса по заказу от коллекционера, китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса.

Аксессуар, по словам производителей, изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирован 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Ориентировочная стоимость маски — полтора миллиона долларов (114,1 миллиона рублей).

Заказчик такой роскоши указывал в своих требованиях к предмету, что он не должен пропускать вредоносные частицы и в целом иметь большую степень защиты.

Как отметили в Levy, над маской в течение трех месяцев трудились 25 лучших мастеров и огранщиков.

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