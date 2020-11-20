Подсветку включат на Останкинской башне в честь Всемирного дня телевидения
В субботу, 21 ноября, на Останкинской башне включат подсветку в честь Всемирного дня телевидения. Об этом сообщили в пресс-службе российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Праздничная подсветка будет включена на медиафасадах Останкинской телебашни с 10:00 до 22:00 по московскому времени. Также планируется демонстрация праздничной открытки «21 ноября Всемирный день телевидения» и телевизионная настроечная таблица.
Всемирный день телевидения был утвержден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) с целью поощрения обмена телевизионными программами, сообщает Интерфакс.
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