Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в Рязанском районе
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в Рязанском районе. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 20 ноября, на официальном сайте главы города.
Согласно документу, площадь территории подготовки проекта планировки составляет 6,12 гектара. Она ограничена Рязанским проспектом, полосой отвода Малого кольца Московской окружной железной дороги, Симоновским тупиком и улицей Коновалова.
Контроль за выполнением указа возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Ранее Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции поликлиник в Москве.
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