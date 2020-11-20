Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Рязанский район Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в Рязанском районе. Соответствующий указ опубликован в пятницу, 20 ноября, на официальном сайте главы города.

Согласно документу, площадь территории подготовки проекта планировки составляет 6,12 гектара. Она ограничена Рязанским проспектом, полосой отвода Малого кольца Московской окружной железной дороги, Симоновским тупиком и улицей Коновалова.

Контроль за выполнением указа возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Ранее Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции поликлиник в Москве.

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