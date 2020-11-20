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Документальный фильм «Московские диаметры: сквозь город» покажут 21 ноября
Фото: Анна Быкова

Документальный фильм «Московские диаметры: сквозь город» покажут 21 ноября

Кирилл Николаев

Общество

В субботу, 21 ноября, на телеканале НТВ состоится премьера документального фильма «Московские диаметры: сквозь город». Автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов будет разбираться в вопросе железных дорог.

В фильме рассказывается о том, как проект МЦД за год превратился в современную «надземку» столицы. Зрители узнают, как давно инженеры начали задумываться о преображении железных дорог в Москве. Малоземов покажет МЦД глазами самых разных людей: от пассажиров до машинистов поездов.

Документальный фильм можно будет посмотреть в 13:05 по московскому времени.

Читайте также: Москвичей пригласили на онлайн-экскурсии по павильону МЦД

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