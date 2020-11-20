Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астрологи назвали топ-5 манипуляторов среди знаков зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали топ-5 манипуляторов среди знаков зодиака

Кирилл Николаев

Общество

Некоторые люди с рождения наделены способностью ловко манипулировать близкими. С возрастом они распространяют это умение на все свое окружение. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые являются лучшими манипуляторами.

Овны являются необычайно амбициозными. Для достижения своих целей они готовы применить разного рода манипуляции. Близнецы больше всего на свете боятся погрязнуть в рутине. Для избежания однообразия представители этого знака умело вовлекают других людей в свои захватывающие приключения.

Раки редко манипулируют коллегами по работе. Они предпочитают воздействовать на близких. Представителям этого знака легко удается сделать все так, как им хочется.

Львы являются представителями огненного знака. Они обожают, когда окружающие восхищаются ими. Представители этого знака часто пребывают в центре внимания. Это открывает перед ними прекрасные возможности добиваться своего с помощью хитрых манипуляций.

Стрельцы ненавидят, когда их кто-то учит жить. Представители этого знака зодиака убеждены, что все должны любить их такими, какие они есть. В противном случае Стрельцы добьются своего с помощью тонких манипуляций, сообщает журнал «Лиза».

Читайте также: Астрологи назвали знаки зодиака, которые не спешат вступать в брак

астрологизнаки зодиакаманипуляции
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте