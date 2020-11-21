«Знаете толк в женщинах»: Ургант опубликовал редкое фото жены

Иван Ургант очень редко делится кадрами с членами своей семьи / Фото: instagram.com/egorkreed

Телеведущий и актер Иван Ургант разместил в своем микроблоге в Instagram редкий снимок супруги Натальи Кикнадзе. На женщине надеты черное элегантное пальто, водолазка в тон, кожаные шорты, кружевные колготки и ботинки с массивной подошвой.

— Блондинка за углом, — коротко подписал фото артист.

Старшая дочь Натальи Эрика, которая живет в Соединенных Штатах, прокомментировала фото тремя удивленными смайликами, на что Ургант ответил ей: «Мать твоя». Девушка добавила: «Хороша, что сказать».

Поклонники пары сразу же обратили внимание на новый образ жены шоумена, заметно похудевшей и сделавшей короткую стрижку, также она сменила цвет волос, став блондинкой. Они отметили, что у Урганта хороший вкус, поэтому у него такая красивая жена.

«Прекрасная жена»; «Красивая у Вас жена, Иван»; «Какая красивая и стильная у вас блондинка. Знаете толк в женщинах», — оставили комментарии пользователи.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере будущий актер сделал девушке предложение, но свадьба состоялась через много лет и после череды других отношений. Супругам по 42 года, у них две совместные дочери — 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. У Натальи есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущего брака.

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