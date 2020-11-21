Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Знаете толк в женщинах»: Ургант опубликовал редкое фото жены
Иван Ургант очень редко делится кадрами с членами своей семьи / Фото: instagram.com/egorkreed

«Знаете толк в женщинах»: Ургант опубликовал редкое фото жены

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущий и актер Иван Ургант разместил в своем микроблоге в Instagram редкий снимок супруги Натальи Кикнадзе. На женщине надеты черное элегантное пальто, водолазка в тон, кожаные шорты, кружевные колготки и ботинки с массивной подошвой.

— Блондинка за углом, — коротко подписал фото артист.

Старшая дочь Натальи Эрика, которая живет в Соединенных Штатах, прокомментировала фото тремя удивленными смайликами, на что Ургант ответил ей: «Мать твоя». Девушка добавила: «Хороша, что сказать».

Поклонники пары сразу же обратили внимание на новый образ жены шоумена, заметно похудевшей и сделавшей короткую стрижку, также она сменила цвет волос, став блондинкой. Они отметили, что у Урганта хороший вкус, поэтому у него такая красивая жена.

«Прекрасная жена»; «Красивая у Вас жена, Иван»; «Какая красивая и стильная у вас блондинка. Знаете толк в женщинах», — оставили комментарии пользователи.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере будущий актер сделал девушке предложение, но свадьба состоялась через много лет и после череды других отношений. Супругам по 42 года, у них две совместные дочери — 12-летняя Нина и пятилетняя Валерия. У Натальи есть сын Нико и дочь Эрика от предыдущего брака.

Читайте также: «Все — копия папы»: Иван Ургант показал своих дочерей

фото в соцсетиИван Ургантжена
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте