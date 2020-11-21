Владимир Путин освободил от обязанностей посла РФ в Гватемале

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Хохоликова от обязанностей посла страны в Гватемале. Указ появился на официальном портале правовой информации в субботу, 21 ноября.

— Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала, — отмечается в документе.

Александр Хохоликов — российский дипломат. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1987 году, тогда же поступил на дипломатическую службу. Получил ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса в 2018 году.

В 2009–2013 годах являлся советником-посланником посольства РФ в Перу, после этого стал заместителем директора Латиноамериканского департамента. Послом России в Никарагуа и по совместительству в Эль-Сальвадоре и Гондурасе Хохоликов был назначен осенью 2020 года.

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