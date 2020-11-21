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Более 20 детей дома-интерната в Пермском крае заразились COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 20 детей дома-интерната в Пермском крае заразились COVID-19

Юлия Захарова

Общество

Более 20 пациентов Рудничного дома-интерната для детей-инвалидов в Пермской области заболели коронавирусом. Об этом в субботу, 21 ноября, проинформировали в Министерстве здравоохранения региона.

— Обследованы все пациенты интерната. Контактными признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, зараженных перевели в отдельный блок. Троих детей госпитализировали, помещения дома-интерната продезинфицируют.

В настоящее время специалисты определяют, с кем могли контактировать заболевшие, говорится на официальном сайте ведомства.

По состоянию на 21 ноября в Пермском крае выявлено более 18 тысяч инфицированных коронавирусом. При этом почти 12,3 тысячи человек выздоровели, 519 скончались.

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