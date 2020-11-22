Онищенко прокомментировал заявления ученых о возможной вспышке кори из-за COVID-19

Геннадий Онищенко напомнил, что когда у нас не было вакцинации от кори, то болели в основном дети / Фото: vk.com/ Геннадий Онищенко

Сбои в процессе вакцинации детей от кори в связи с пандемией COVID-19 могут спровоцировать вспышку заболевания, подтвердил академик РАН, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

— Вспышка кори возможна, корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если четыре миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка, — заявил бывший санитарный врач России, передает РИА Новости.

Он отметил, что когда в России не было вакцинации от кори, болели в основном дети с первого года жизни.

Ранее ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне сообщили, что пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку кори. Опасное заболевание может перерасти в эпидемию из-за приостановки вакцинации детей от кори и ограничительных мер, которые ввели в некоторых странах мира.

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