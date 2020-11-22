Скончалась звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

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Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, которая стала известной благодаря ролям в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Об этом сообщили представители Национальной ассоциации актеров Мексики в соцсети Twitter.

— Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям, — говорится в сообщении.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Maleni Morales, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a nuestro C. @ottosirgo, familiares y amigos. DEP. pic.twitter.com/B7vE7C6eMe — Andactores (@andactores) November 21, 2020

Актриса популярных в России сериалов около 50 лет была замужем за артистом и режиссером Отто Сирго — выходцем из актерской семьи. Он снимался вместе с ней в «Дикой розе».

Известно, что Морале боролась с раком, но причина ее смерти пока не называется.