Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончалась звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес
Фото: pixabay.com

Скончалась звезда сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Малени Моралес

Юлия Курганова

Звезды

Умерла мексиканская актриса Малени Моралес, которая стала известной благодаря ролям в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Об этом сообщили представители Национальной ассоциации актеров Мексики в соцсети Twitter.

— Национальная ассоциация актеров глубоко сожалеет о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза, ушедшей из жизни. Выражаем соболезнования Отто Сирго, семье и друзьям, — говорится в сообщении.

Актриса популярных в России сериалов около 50 лет была замужем за артистом и режиссером Отто Сирго — выходцем из актерской семьи. Он снимался вместе с ней в «Дикой розе».

Известно, что Морале боролась с раком, но причина ее смерти пока не называется.

смертьсериалыДикая Роза
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте