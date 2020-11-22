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Москвичей предупредили о снежной и ветреной погоде 22 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о снежной и ветреной погоде 22 ноября

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 22 ноября, столичный регион будет находиться в передней части североатлантического циклона. Ожидается облачная погода, во второй половине дня будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер будет дуть юго–западный со скоростью 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области погода, характерная для ноября: с выраженными междусуточными колебаниями температуры, высокой влажностью, пониженным содержанием кислорода в воздухе. Все колебания метеопараметров происходят на фоне неустойчивого атмосферного давления. Такие погодные условия сказываются на общем самочувствии метеозависимых людей с различными хроническими недугами, чаще беспокоят головные боли, ноют суставы, обостряются болезни органов дыхания, наблюдаются различные симптомы психологического недомогания. Наиболее болезненно реагируют лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Частые перепады атмосферного давления отрицательно влияют на кровеносные сосуды, которые не могут быстро справляться с такой нагрузкой.

Медико-метеорологические прогнозы помогут избежать серьезных проблем со здоровьем. Накануне изменения погодных условий необходимо ограничить чрезмерные физические нагрузки, постараться нормализовать режим труда и отдыха, соблюдать назначенный врачом курс лечения.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 22 ноября

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