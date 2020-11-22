Столичные врачи вылечили от коронавируса более 405 тысяч человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские медики выписали за последние сутки 5245 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 22 ноября.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 405 577 человек, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Он отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

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