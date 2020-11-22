За сутки в Москве зафиксировали более шести тысяч случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявили 6575 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается в воскресенье, 22 ноября, в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.

Общее число случаев с начала пандемии выросло до 553,7 тысячи. Из них активными считаются почти 140 тысяч.

Фото: Оперштаб

Московские медики выписали за последние сутки 5245 пациентов, у которых диагностировали COVID-19. За все время пандемии инфекцию смогли победить 405,5 тысячи жителей столицы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является управляемой. Он отметил, что принимаемые меры дают эффект сглаживания ситуации.

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