Семьям иностранных спортсменов разрешили въезд в Россию

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Родственникам иностранных спортсменов, которые тренируются и выступают в России, разрешили въезд в страну. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о членах семей иностранных спортсменов, судей, тренеров и других специалистов в сфере физической культуры.

— В августе Россия отменила введенные из-за коронавируса ограничения на въезд иностранных тренеров и спортсменов, но это решение не распространялось на членов их семей. Теперь они также могут приезжать в нашу страну, — говорится на сайте кабмина.

Для приезда в РФ родственникам спортсменов понадобятся удостоверяющий личность документ и виза, которая соответствует цели поездки.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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