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Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Американская компания назвала цену своей вакцины от COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Вакцина от коронавируса производства компании Moderna обойдется странам примерно в 25 долларов за одну штуку. Об этом заявил глава компании Стефан Бансель.

По его словам, ценник на препарат будет варьироваться от 25 до 37 долларов (1,9 тысячи до 2,8 тысячи рублей) за штуку.

— Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме, — заявил Бансель Welt am Sonntag.

Цена на вакцину, как уточнил Бансель, устанавливается в зависимости от объемов поставок. К концу года компания собирается произвести 20 миллионов доз препарата. Европейские страны также смогут его приобрести.

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