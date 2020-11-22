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«Будет значительно ниже»: производитель рассказал о стоимости вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Будет значительно ниже»: производитель рассказал о стоимости вакцины «Спутник V»

Вероника Кузьминова

Здоровье

Цена российской вакцины «Спутник V» будет ниже, чем стоимость препаратов от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил производитель вакцины в воскресенье, 22 ноября.

В заявлении говорится, что Pfizer объявила о стоимости вакцины в 19,5 долларов, а Moderna — 25–37 долларов за дозу. Уточняется, что одному человеку придется потратить на препарат 39 долларов (почти три тысячи рублей) в одном случае и 50–74 доллара (3,8–5,6 тысячи) — в другом.

— Для вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna необходимы две дозы на человека. Цена «Спутника V» будет значительно ниже, — говорится в сообщении производителя в Twitter-аккаунте.

Вероятно, цена первой российской вакцины на одного человека составит меньше трех тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что в РФ были созданы и уже зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а третья вакцина находится в данный момент на завершающей стадии испытаний. Обе зарегистрированные в России вакцины от нового типа коронавирусной инфекции безопасны и эффективны, уточнил президент.

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