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Народный календарь. Как наладить испорченные отношения 23 ноября
Фото: depositphotos.com

Народный календарь. Как наладить испорченные отношения 23 ноября

Василий Плиткин

Общество

23 ноября христиане чтят память шести апостолов. В народном календаре этот день носит имена двух из них — Ераста и Родиона. Если 23 ноября угостить человека, с которым вы в настоящий момент не ладите, освященным хлебом, то скоро ваши отношения наладятся.

Народные приметы рекомендуют в этот день отказаться от дальних поездок. Наши предки обычно помогали нищим и странникам 23 ноября. С ними делились едой и одеждой. Раньше считалось, что нищие ближе находятся к Богу и через них Господь лучше услышит молитву и поможет.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как наладить испорченные отношения 23 ноября

Приметы погоды гласили: если в этот день ветреная погода — ждите похолодание и метель. Если вечером будет иней на деревьях, то грядет снегопад.

23 ноября отмечается Международный день акварели. 257 лет назад Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. 16 лет назад появилась компьютерная игра World of Warcraft.

В этот день родились писатель Николай Носов, актер Венсан Кассель, певица и актриса Майли Сайрус.

Именины отмечают: Орест, Георгий, Ольга, Анна, Алексей, Петр, Николай, Денис.

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народный календарьВидео ВМвера в приметы
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