Более 200 человек задержали на акции протеста в Минске

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Более 200 человек задержали в Минске за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщили в пресс-службе милиции белорусской столицы в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что митингующих неоднократно предупреждали «о недопустимости противоправных действий». После того, как люди не разошлись, самых активных из них задержали.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что некоторые протестующие в нарушение мер безопасности привели с собой маленьких детей. Также несколько участников акций протеста демонстрировали «неуважение к сотрудникам правопорядка», используя нецензурную лексику и жесты, передает РИА Новости.

Напомним, сторонники белорусской оппозиции проводят 22 ноября несогласованные акции протеста в Минске и ряде других городов республики. В столице Белоруссии силовики усилили меры безопасности. В частности, некоторые станции метро были закрыты и перекрыты ряд улиц.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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