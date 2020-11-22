Минск обсудит с Западом целесообразность введения экономических санкций

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Минск планирует обсудить с Западом целесообразность введения экономических санкций в отношении Белоруссии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Владимир Макей в воскресенье, 22 ноября.

По его словам, призывы к экономическим санкциям со стороны белорусской оппозиции являются «большой опасностью для государственности Беларуси в целом».

— И если кто-то думает, что это принесет благо, то он глубоко ошибается. Конечно же, мы будем разговаривать с нашими западными партнерами в этом плане, — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также добавил, что «если кто-то хочет пожара в этом регионе», то Минск найдет, чем ответить инициаторам подобного рода шагов.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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