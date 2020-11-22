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Космонавт рассказал о питании на орбите
Фото: roscosmos.ru / Госкорпорация «Роскосмос»

Космонавт рассказал о питании на орбите

Оксана Васильева

Общество

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о питании на МКС, пишет «360». Он рассказал, что еда из тюбиков осталась далеко в прошлом.

— Тюбиков давно уже нет. Основные продукты — это продукты сублимационной сушки, — пояснил Сергей Кудь-Сверчков в публикации в своем аккаунте в Twitter.

Также Сергей продемонстрировал, как выглядят сублимированные суп, консервы и хлеб.

Сергей Кудь-Сверчков рассказывает подписчикам о жизни на орбитальной станции и регулярно отвечает на вопросы пользователей.

Ранее «Невские новости» писали, что питерский космонавт Иван Вагнер, который вместе с двумя коллегами вернулся на Землю из длительной космической экспедиции рассказал его реабилитация.

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