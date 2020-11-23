Подачу газа в ряд домов на северо-востоке Москвы временно ограничили

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северный Карта всех событий

В ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы временно ограничена поставка газа, рассказали в пресс-службе АО «Мосгаз».

Как уточнили в компании, это произошло из-за срабатывания автоматики контроля на газораспределительном пункте. Данная ситуация не представляет никакой угрозы для жителей.

Специалисты «Мосгаза» обеспечили оперативное реагирование, ведутся работы по восстановлению подачи газа, которое в полном объеме планируется в ближайшее время.

«Мосгаз» просит обеспечить допуск специалистов к коммуникациям для выполнения пусконаладочных работ и приносит извинения за доставленные неудобства, сообщается на официальном сайте компании.

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