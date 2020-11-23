Появилось видео аварии с участием дочери звезды «Убойной силы»
Продюсер и актриса Анна Тютрюмова, дочь известного по сериалу «Убойная сила» актера Александра Тютрюмова, стала участницей дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, машина Тютрюмовой при совершении перестроения в другой ряд задела автомобиль другого водителя. На видеозаписи, опубликованной в Интернете, женщина заявляет, что включила поворотник, и обвиняет в случившемся водителя второй машины, который якобы ее не пропустил.
Участница аварии отпускает ряд оскорблений в адрес второго участника ДТП, на что мужчина просит воздержаться от подобных выражений.
— Вроде должна быть культурной женщиной, а обзывается, — отметил автор видео на своей странице «ВКонтакте».
Читайте также: «Переходил не по пешеходному»: телеведущего Владимира Березина сбил автомобиль