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Ретейлеры предупредили о риске прекращения интернет-торговли детскими смесями
Кадр из мультфильма «Босс-молокосос»

Ретейлеры предупредили о риске прекращения интернет-торговли детскими смесями

Татьяна Плотникова

Общество

Открытая продажа смесей для детского питания (заменителей грудного молока) через Интернет может стать невозможной в случае принятия поправок в закон «О рекламе», ограничивающих распространение информации о товарах данной категории. Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Группа депутатов и членов Совета Федерации ранее выступила с инициативой запретить распространение информации о молочных смесях любым способом и в любой форме, включая демонстрацию товара, поскольку это «побуждает матерей отказываться от грудного вскармливания и выбирать искусственное».

В случае принятия предлагаемых поправок распространять информацию о детских смесях можно будет только на медицинских выставках, семинарах и конференциях.

Однако президент АКИТ Артем Соколов указывает, что такое ограничение может привести к тому, что продавцы смесей не смогут размещать сведения о них, в том числе наименование товара и его стоимость, даже на ценниках. Пострадают прежде всего женщины, которым необходимо искусственное кормление по медицинским показаниям — они не смогут найти необходимую им продукцию в Сети.

Один из авторов поправок, сенатор Татьяна Кусайко подтвердила, что «должно быть запрещено распространение информации о такой продукции. В том числе это касается демонстрации товара в СМИ, на просторах Интернета».

Еще один автор поправок, сенатор Валерий Рязанский выразил убежденность в том, что информацию об искусственном вскармливании женщины должны получать у медицинских работников.

В настоящее время поправки в закон «О рекламе», касающиеся детских смесей, находятся на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, ведомство должно дать заключение на законопроект, пишут «Известия».

Ранее эксперты выяснили, какие онлайн-покупки стали популярны среди москвичей. Детские товары покупают через Интернет 28 процентов респондентов.

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