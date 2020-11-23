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«Моя жизнь! Моя любовь!»: Лариса Гузеева трогательно поздравила взрослого сына
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Моя жизнь! Моя любовь!»: Лариса Гузеева трогательно поздравила взрослого сына

Татьяна Плотникова

Звезды

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева поздравила своего сына Георгия с Днем сыновей, который отмечается 22 ноября.

В своем Instagram звезда опубликовала фотографию с взрослым сыном и пожелала ему, чтобы все было так, как он хочет.

Подписчики Гузеевой отметили, как Георгий похож на свою знаменитую маму, и пожелали семье здоровья и удачи.

Ранее Лариса Гузеева показала невесту своего сына. Недавно Георгий начал отношения с девушкой Анной. Поклонники ничего не знали об избраннице сына актрисы, пока она не показала ее в своем аккаунте.

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