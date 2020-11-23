Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астролог рассказала, как подготовиться к «коридору затмений»
Фото: pixabay.com

Астролог рассказала, как подготовиться к «коридору затмений»

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог Алена Никольская рассказала, что с 30 ноября наступает «коридор затмений» — период, в ожидании которого рекомендуется подвести итоги текущих дел и начать новые задуманные проекты.

Как пояснила эксперт, «коридор затмений» дает возможность подвести итоги и поставить точку в важных вопросах. Однако начинать что-то новое в это время не стоит, поскольку будет мешать «некоторое внутреннее беспокойство». Поэтому Никольская советует положить начало важным проектам до 30 ноября.

Неделя с 23 по 29 ноября будет особенно благоприятствовать представителям творческих профессий, которым этот период сулит новые необычные идеи. Никольская рекомендует проявить повышенное внимание к своим снам, которые могут стать источником вдохновения.

Кроме того, на наступившей неделе будет легче и проще договориться с разными людьми, а также вернуться к спорным вопросам.

В конце недели следует проявить осторожность, поскольку напряженный аспект Венеры с Ураном будет побуждать к ненужным выяснениям отношений. Астролог призывает избегать выяснения отношений, особенно с близкими людьми.

— На таких аспектах бывают часто вспышки негодования, несогласия и желания во что бы то ни было отстаивать свою точку зрения, не задумываясь о последствиях. Поэтому, пожалуйста, спросите себя — вам важно быть правым или счастливым? — цитирует эксперта «Пятый канал».

Ранее астролог рассказала, как номер квартиры влияет на атмосферу в доме.

Читайте также: Астролог предсказал, станет ли 2021 год удачнее 2020

гороскопыастрологияпрогноз астролога
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте