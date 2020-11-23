Эксперт перечислил опасные привычки владельцев смартфонов

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Разговоры по сотовому телефону во время зарядки аккумулятора, использование OLED-экрана при полной яркости, небрежное отношение — эти привычки владельцев смартфонов сокращают срок службы гаджета, рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По словам специалиста, срок службы аккумулятора — а значит, и самого смартфона — сокращается, если устройство используют при высоких температурах. В частности, это касается случаев, когда гаджет заряжают мощной «быстрой» зарядкой и одновременно разговаривают по видеосвязи.

OLED-экраны смартфонов имеют тенденцию к выгоранию, особенно если их используют при высокой яркости. Определенные технологии этому препятствуют, однако полностью устранить перспективу выгорания через три-четыре года пока невозможно, отметил Гриценко.

На сроке службы смартфона отрицательно сказывается привычка владельца к небрежному обращению. Тем, кто часто роняет гаджет, эксперт советует подобрать защитный чехол или специальное стекло. Однако следует помнить, что оно может привести к некорректной работе подэкранных датчиков отпечатка пальца.

Чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора, не стоит разряжать смартфон полностью «в ноль», также рекомендуется использовать технологии сбережения ресурса аккумулятора, рассказал Гриценко агентству «Прайм».

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