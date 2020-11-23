СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

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Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 23 ноября.

— Задержан экс-прокурор Новосибирска Ференец. Он подозревается в превышении должностных полномочий — статья 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, задержание бывшего прокурора региона и возбуждение в отношении него уголовного дела связано с делом местного предпринимателя Олега Ярового. Он является бывшим председателем совета директоров крупной компании по производству пива и напитков. Яровому вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Официального комментария от правоохранителей пока не поступало.

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