Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска
Фото: depositphotos.com

СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

Виктория Родимкина

Происшествия

Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференеца задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 23 ноября.

— Задержан экс-прокурор Новосибирска Ференец. Он подозревается в превышении должностных полномочий — статья 286 УК РФ, — говорится в сообщении.

По словам источника агентства, задержание бывшего прокурора региона и возбуждение в отношении него уголовного дела связано с делом местного предпринимателя Олега Ярового. Он является бывшим председателем совета директоров крупной компании по производству пива и напитков. Яровому вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Официального комментария от правоохранителей пока не поступало.

Читайте также: Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

задержаниеобвинение в превышении полномочийНовосибирск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте