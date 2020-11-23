Мужчина убил ножом шестилетнего пасынка своего знакомого под Саратовом

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело после того, как местный житель нанес не менее семи ударов ножом шестилетнему мальчику, от чего тот скончался. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону в понедельник, 23 ноября.

По версии следствия, убийство произошло 20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок города Энгельса. Мужчина попросил своего 47-летнего знакомого присмотреть на его шестилетним пасынком, а сам отлучился по делам. Мать ребенка в этот момент находилась в больнице.

В ведомстве уточнили, что оставшись наедине с мальчиком, мужчина схватил нож и нанес ему не менее семи ударов ножом. Отмечается, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Вернувшийся домой отчим нашел ребенка на полу кухни без признаков жизни. Мужчина обратился в полицию.

Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Он признал свою вину и рассказал о всех деталях случившегося. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Расследование дела продолжается, добавили в ведомстве.

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