Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что поезда задерживаются между станциями Тушинская и Стрешнево.

— Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий, — уточнили в ЦППК.

На D2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между Тушинской и Стрешнево. Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Пользуйтесь станцией метро Тушинская. — ЦППК (@centralppk) November 23, 2020

Специалисты советуют москвичам пользоваться станцией метро «Тушинская».

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