Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Тушинская Карта всех событий

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено по техническим причинам. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте ЦППК.

Уточняется, что поезда задерживаются между станциями Тушинская и Стрешнево.

— Совместно с коллегами из МЖД прилагаем все усилия для сокращения опозданий, — уточнили в ЦППК.

Специалисты советуют москвичам пользоваться станцией метро «Тушинская».

Читайте также: Более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро совершили москвичи за год

движение затрудненорасписание поездовМЦД-2
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте