Иммунолог рассказал, когда прекратится рост случаев коронавируса в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Прирост новых случаев коронавируса в России остановится только после того, как 60–70 процентов населения переболеет COVID-19. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в понедельник, 23 ноября.

Ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявлено рекордное число случаев заболевания коронавирусом — 25 173.

По словам Владислава Жемчугова, все ограничительные меры могут только затормозить прирост заболеваемости. Что этими мерами и достигается, чтобы снизить нагрузку на здравоохранение.

— Остановить прирост выявленных зараженных станет возможно только тогда, когда будет более 60–70 процентов количество переболевших от численности населения, — сказал врач.

Он отметил, что важная цифра, на которую следует ориентироваться, — это число погибших от инфекции. В случае ее роста можно сделать вывод, что медицина не справляется, сообщает РИА Новости.

— Если колебания не более плюс-минус десяти в день, значит, все хорошо идет, — сказал Жемчугов.

Он добавил, что к моменту, когда коронавирусом переболеет 80–90 процентов населения, эпидемия затухнет естественным путем. Вакцинация позволит ускорить процесс формирования иммунной прослойки, подчеркнул врач.

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