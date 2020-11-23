Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Германии и ранил полицейского

Фото: flickr.com/playability_de

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм, в результате этого оказался ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что в полицию обратились местные жители вечером в воскресенье. Они сообщили о мужчине, который устроил на улице хаотичную стрельбу.

Неизвестный также открыл огонь по прибывшим на место полицейским. В результате был ранен один правоохранитель, его госпитализировали.

В результате перестрелки злоумышленник получил смертельное ранение. По предварительной информации, больше никто не пострадал.

Расследованием случившегося занялись прокуратура и уголовная полиция Бонна.

Читайте также: Москвичка заявила в полицию на сына, открывшего стрельбу в доме