Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Германии и ранил полицейского
Фото: flickr.com/playability_de

Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Германии и ранил полицейского

Виктория Родимкина

Происшествия

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в немецком городе Меккенхайм, в результате этого оказался ранен полицейский. Об этом сообщили в пресс-релизе местной полиции, размещенном на Presse Portal в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что в полицию обратились местные жители вечером в воскресенье. Они сообщили о мужчине, который устроил на улице хаотичную стрельбу.

Неизвестный также открыл огонь по прибывшим на место полицейским. В результате был ранен один правоохранитель, его госпитализировали.

В результате перестрелки злоумышленник получил смертельное ранение. По предварительной информации, больше никто не пострадал.

Расследованием случившегося занялись прокуратура и уголовная полиция Бонна.

Читайте также: Москвичка заявила в полицию на сына, открывшего стрельбу в доме

стрельбараненый полицейскийГермания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте