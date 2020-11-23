Подачу газа в столичном районе Северный восстановили после ограничения

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Газоснабжение в большинстве домов района Москвы Северный восстановили. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

В ведомстве уточнили, что на данный момент восстановили функционирование системы. Специалисты продолжают работы по подаче газа потребителям.

Ранее сообщалось, что в ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы временно ограничена поставка газа. Данная ситуация не представляла никакой угрозы для жителей.

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