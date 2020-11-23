Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подачу газа в столичном районе Северный восстановили после ограничения
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Подачу газа в столичном районе Северный восстановили после ограничения

Юлия Ямпольская

Общество

Газоснабжение в большинстве домов района Москвы Северный восстановили. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

В ведомстве уточнили, что на данный момент восстановили функционирование системы. Специалисты продолжают работы по подаче газа потребителям.

Ранее сообщалось, что в ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы временно ограничена поставка газа. Данная ситуация не представляла никакой угрозы для жителей.

Читайте также: МЧС подтвердило информацию о хлопке газа в Коммунарке

газМосгазМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте