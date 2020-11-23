Около трех тысяч столичных врачей приняли участие в акции «Добрые бейджи»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Почти три тысячи врачей в Москве приняли участие в акции «Добрые бейджи». Она стартовала в столичных больницах в апреле 2020 года. В рамках акции волонтеры-фотографы делали фото врачей, работающих в «красных зонах», чтобы потом изготовить им персональные бейджи.

Так, пациенты могли увидеть скрытые за защитными костюмами лица и узнать имена тех, кто помог им бороться с коронавирусной инфекцией. В акции приняли участие 20 больниц, медицинским работникам передали 2951 бейдж.

Как отметила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, в период пандемии важно, чтобы жители столицы были готовы помогать нуждающимся.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Акция «Добрые бейджи» получила позитивный отклик у врачей и пациентов больниц, поэтому мы решили ее не останавливать. Спасибо всем неравнодушным фотографам, которые готовы сделать доброе дело для московских врачей, — цитирует Драгунову официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы пациентам было проще ориентироваться, бейджи сделали разных цветов. Красные — для врачей, синие — для медсестер и медбратьев, зеленые — для санитаров.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Присоединиться к проекту и стать волонтерами-фотографами могут все желающие. Им необходимо написать об этом на страницах проектного офиса «Молодежь Москвы» в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram.

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