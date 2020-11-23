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Последний сезон шоу «Танцы» перенесли на следующий год
Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Последний сезон шоу «Танцы» перенесли на следующий год

Вероника Кузьминова

Общество

Съемки последнего сезона шоу «Танцы» на ТНТ приостановили из-за коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе телекомпании.

В субботу, 21 ноября, прошел финальный отборочный концерт шоу. После этого съемки «Танцев» были приостановлены.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников шоу стоит для нас на первом месте, — приводятся в сообщении слова генерального продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова.

Он уточнил, что авторы шоу понимают «разочарование миллионов поклонников». Дусмухаметов добавил, что в 2021 году ТНТ обязательно поставит «красивую точку в последнем сезоне проекта».

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