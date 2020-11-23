Стало известно о состоянии девочки, которую мать с рождения держала в шкафу

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Девочка, которую жительница Свердловской области держала в шкафу с момента рождения, пока не набрала нормальный вес, однако ее состояние стабильное, хорошее. Об этом сообщили в пресс-службе Областной детской клинической больницы № 1 в понедельник, 23 ноября.

Уточняется, что вес ребенка на сегодняшний день составляет 5,4 килограмма.

— Состояние стабильное, хорошее. Если брать статистику, то средний вес ребенка в ее возрасте — от 6 до 7 килограммов. Поэтому в общепринятые нормы она еще не вошла, — передает сообщение пресс-службы РИА Новости.

Жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ в отношении матери ребенка.

Изморенную голодом девочку обнаружили в шкафу знакомые матери. Они забрали ребенка и позвонили в полицию. На момент обнаружения полугодовалый младенец весил всего 3,1 килограмма.

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