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«Богиня»: подписчики оценили африканские кудри сестры Жанны Фриске
Фото: instagram.com/friske_natalia

«Богиня»: подписчики оценили африканские кудри сестры Жанны Фриске

Вероника Кузьминова

Звезды

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталия опубликовала снимок в новом образе. Для фотографии в Instagram девушка сделала афро-завивку и надела короткие шорты.

Наталия пожелала своим подписчикам хорошего дня.

— Пусть за каждым хорошим днем наступает другой, еще лучше, полный тепла, радости, солнышка и приятных новостей, — написала Фриске.

Подписчики поблагодарили Наталию за добрые слова и засыпали ее комплиментами.

«Очень красивая девушка»; «Богиня»; «Как же я? Тоже хочу такие кудряхи», — написали пользователи в комментариях.

Ранее семья Жанны Фриске попросила фанатов певицы не украшать ее могилу, заявив, что против бус и шариков на памятнике Жанне.

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Жанна Фрискесоцсетисестра
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