Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 24 ноября, примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

По традиции церемония состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Он вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

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