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Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США
Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США

Кирилл Николаев

Происшествия

Семь подростков получили огнестрельные ранения в американском Бруклине. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел во время вечеринки в честь 16-летия. Молодых людей, возраст которых составляет от 14 до 20 лет, госпитализировали. Одна из пострадавших позднее скончалась.

По данным полиции, стрелять могли несколько человек. О задержании подозреваемых не сообщается.

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