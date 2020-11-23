Семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке в США

Фото: pixabay.com / F. Muhammad

Семь подростков получили огнестрельные ранения в американском Бруклине. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел во время вечеринки в честь 16-летия. Молодых людей, возраст которых составляет от 14 до 20 лет, госпитализировали. Одна из пострадавших позднее скончалась.

По данным полиции, стрелять могли несколько человек. О задержании подозреваемых не сообщается.

Читайте также: Подозреваемого в ряде краж мужчину задержали в Москве