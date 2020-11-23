Мурашко: Более 770 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении в РФ

Фото: Пресс-служба Минздрава России

На амбулаторном лечении в России находятся 774 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, данный показатель составляет 79 процентов от общего числа заболевших.

Мурашко отметил, что в целом в регионах доля тяжелых пациентов составляет порядка 11 процентов, сообщает РИА Новости.

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