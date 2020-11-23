Попова рассказала, когда на портале госуслуг появляются результаты теста на COVID-19
Результаты теста на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг публикуются в течение часа с момента их получения. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, Роспотребнадзору удалось подключить к соответствующей услуге 436 организаций. В сутки в режиме реального времени передается до 14 тысяч тестов. На данный момент уже передано почти 200 тысяч результатов.
— На госуслугах уже создано более 60 тысяч справок, и время от получения результата до информирования пользователя не превышает 60 минут, — цитирует Попову агентство городских новостей «Москва».
Ранее глава Роспотребнадзора призвала власти регионов усилить контроль за ограничениями по коронавирусу.
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