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Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

Данный указ вступает в силу с момента его подписания. Двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен на заседании Совета безопасности Российской Федерации, которое состоялось 16 ноября.

В Стратегии говорится о том, что число летальных исходов от наркотиков в стране к 2030 году должно снизиться на 20 процентов. Также отмечается, что количество случаев отравления наркотиками должно снизиться с 12,4 до девяти на 100 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Он вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

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подписал указРоссияВладимир Путин
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