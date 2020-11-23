Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики России на период до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

Данный указ вступает в силу с момента его подписания. Двадцатистраничный документ был рассмотрен и одобрен на заседании Совета безопасности Российской Федерации, которое состоялось 16 ноября.

В Стратегии говорится о том, что число летальных исходов от наркотиков в стране к 2030 году должно снизиться на 20 процентов. Также отмечается, что количество случаев отравления наркотиками должно снизиться с 12,4 до девяти на 100 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Он вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

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