Президент России наградил хирурга Анатолия Покровского

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил академика РАН, хирурга Анатолия Покровского Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» за большой вклад в здравоохранение и медицинскую науку. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Покровский является лауреатом Государственной премии СССР, премии имени Бакулева, Государственной премии Российской Федерации и премии правительства РФ. В ноябре ему исполнилось 90 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подписал закон об отказе от плоской шкалы налогообложения и о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Он вступит в силу в 2021 году. Документ предусматривает повышение до 15 процентов НДФЛ для доходов выше пяти миллионов рублей в год.

Читайте также: Путин утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года