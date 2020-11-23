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Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу. По ее инициативе было собрано 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Корнева рассказывала, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура и решила собирать средства для семей врачей. Она публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. В настоящее время у ветерана почти 14 тысяч подписчиков. Помощь уже получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России, сообщает РИА Новости.

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