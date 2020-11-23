Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу. По ее инициативе было собрано 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Корнева рассказывала, что вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура и решила собирать средства для семей врачей. Она публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. В настоящее время у ветерана почти 14 тысяч подписчиков. Помощь уже получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России, сообщает РИА Новости.

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